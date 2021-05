Naples a choisi son nouveau coach

Gennaro Gattuso remercié officiellement, Naples n'a pas mis longtemps à se trouver un nouvel entraîneur. Selon les informations du Corriere dello Sport, c'est Sérgio Conceição qui prendra la suite de l'Italien sur le banc de touche des Partenopei.

Le Lusitanien - qui connaît bien la Serie A, lui qui a joué à la Lazio, à Parme et à l'Inter - sort d'un cycle de quatre saisons à la tête du FC Porto, avec notamment deux titres en Liga NOS (2018, 2020), une Coupe du Portugal (2020), deux Supercoupes du Portugal (2018 et 2020) et un quart de finale de Ligue des Champions cette saison.