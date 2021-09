AC Milan : Stefano Pioli veut associer Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic en attaque

Arrivé à l’AC Milan cet été en provenance de Chelsea, Olivier Giroud (34 ans) s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club italien. En attaque, le Français est en concurrence avec un certain Zlatan Ibrahimovic (39 ans), même si pour lui, ils peuvent jouer ensemble, comme il l’avait déclaré lors de sa conférence de présentation : « les grands joueurs peuvent s’entendre facilement, je suis pressé de jouer avec lui avec l’entraînement et en match, je m’adapte toujours. Je suis sûr qu’il n’est pas impossible de jouer ensemble. »

Un point de vue que partage Stefano Pioli, entraîneur des Rossoneri. « Ce sont deux grands joueurs aux caractéristiques différentes. Olivier est une présence fixe dans la zone, il donne de la profondeur, tandis qu'Ibra est un directeur offensif. Il aime toucher autant de ballons que possible. Quand ils seront tous deux à 100%, ils pourront jouer ensemble », a-t-il déclaré, rapporte La Gazzetta dello Sport. L’Italien a également ajouté que « le Milan d'aujourd'hui, celui que j'entraîne maintenant, est le plus fort que j'ai jamais entraîné. Les joueurs ont grandi et en sont conscients. D'un point de vue individuel, ils sont plus forts. »