Erling Haaland annonce la couleur face à Kylian Mbappé

Il a pris une dimension encore plus grande. Depuis son transfert à Manchester City à l’été 2022 contre 75 M€, le Norvégien de 23 ans a acquis une notoriété décuplée. Son incroyable première saison en Angleterre a marqué les esprits, notamment grâce à ses 36 buts inscrits en Premier League, record battu. Il a fini l’ensemble de l’exercice à 56 réalisations, une statistique tout simplement monstrueuse.

Forcément, il fait déjà partie du gotha et est souvent comparé à Kylian Mbappé, dont le duel à distance vient rappeler celui entre Messi et Ronaldo. «C’est ce que tout le monde a l’air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu’ils le font toujours, car même s’ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques», tempère-t-il à France Football dans un entretien diffusé ce samedi.

Haaland ne regarde pas Kylian Mbappé

Mais à l’inverse de ses deux aînés, Haaland ne semble pas obnubilé par la rivalité naissante avec le Français du PSG. Il préfère tracer sa route de son côté, sans s’occuper des autres. «Je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon d’être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu’à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même.»

Là où Mbappé scrute la moindre ligne de ses statistiques personnelles et de ses adversaires potentiels, le Cityzen n’en a pas grand-chose à faire. Jusque là, ça lui a plutôt réussi puisqu’il a remporté un triplé historique avec son club la saison dernière (Premier League, FA Cup et surtout Ligue des Champions). Cela lui permet de faire partie des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or. Pour cela, il devra battre un certain Leo Messi.