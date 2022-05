Pep Guardiola met en garde Erling Haaland

Pep Guardiola est un homme gâté. Son club, Manchester vient de lui offrir l'un des attaquants les plus en vue du marché, Erling Haaland. Le Catalan s'est dit très content de l'arrivée du Norvégien dont il espère que l'intégration se fera rapidement : «grandes félicitations au club, il est signé pour les prochaines années. C'est un jeune joueur talentueux, je suis très heureux qu'il ait décidé de venir et de nous rejoindre. La saison prochaine, nous allons travailler ensemble et j'espère qu'il pourra s'installer le plus rapidement possible à Manchester et dans une maison. Je suis sûr qu'il va s'adapter rapidement à la façon dont nous voulons jouer.»

Pressé de voir son futur attaquant s'intégrer, l'Espagnol met tout de même en garde, Haaland devra jouer pour l'équipe et pas l'inverse, comme il le révélait en conférence de presse : «nous devons essayer de bien jouer. Je n'ai jamais pensé que toute la situation défensive dépendait d'un défenseur central, ni que les buts que nous marquons devaient dépendre d'un attaquant. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et nous allons l'aider tout au long des matchs à avoir plus d'occasions de marquer des buts. Nous n'allons pas lui donner la responsabilité de marquer des buts. Nous devons gagner des matchs. Pour gagner, nous avons besoin que tout le monde travaille de la bonne façon pour arriver autant que possible à ce que nous souhaitons, nous pouvons le faire.»