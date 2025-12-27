Menu Rechercher
Le bijou de Patrick Dorgu pour s’offrir son premier but avec Manchester United

Par André Martins
Dorgu expulsé face à Ipswich
Man United 1-0 Newcastle

Patrick Dorgu a vécu un moment fort lors du Boxing Day en inscrivant son tout premier but officiel avec Manchester United. Le jeune Danois de 21 ans a offert la victoire aux Red Devils grâce à une somptueuse reprise de volée, reprenant parfaitement un ballon mal repoussé à l’entrée de la surface pour l’envoyer dans le côté gauche du but d’Aaron Ramsdale, scellant un succès important à Old Trafford face à Newcastle (1-0).

CANAL+ Foot
PATRICK DORGU LANCE MANCHESTER UNITED À OLD TRAFFORD ☄️

Les Red Devils prennent les devants face à Newcastle en ce soir de Boxing Day 👹

#MUNNEW | #PremierLeague
Déjà buteur lors de la tournée estivale aux États-Unis, Dorgu ouvre cette fois son compteur en Premier League avec une réalisation aussi décisive que spectaculaire. L’ancien de Lecce avait déjà offert une passe décisive à Matheus Cunha lors de la défaite contre Aston Villa (2-1) le weekend dernier.

