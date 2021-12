Coupe d'Afrique des Nations : les clubs vont encore jouer un vilain tour aux sélections africaines !

Pendant plusieurs jours, la rumeur d’une possible annulation de la Coupe d’Afrique des Nations prenait de l’épaisseur. Alors que le Cameroun, pays hôte de la compétition, n’est pas ravagé par la Covid-19, les clubs des joueurs concernés ont tout fait pour que la CAF annule son tournoi vedette.

La raison invoquée par les équipes (anglaises et françaises notamment) étaient simples : une absence trop longue des internationaux et une indisponibilité rallongée en raison des protocoles sanitaires à leur retour. La FIFA y est elle aussi allée de son avis, indiquant qu’elle aimerait déplacer la compétition en automne.

Les clubs ne lâchent rien

Mais les dirigeants de la CAF ont tenu bon. Ils ont indiqué que le tournoi débutera bien le 9 janvier comme prévu et les différents sélectionneurs ont déjà annoncé leur liste. Cependant, les clubs vont encore leur compliquer la vie, comme l’indique RMC Sport. Concrètement, le Forum des ligues mondiales (WLF) a envoyé une lettre à la FIFA et à la CAF en indiquant que les joueurs appelés à disputer la CAN ne seront pas libérés avant le lundi 3 janvier !

Une excellente nouvelle pour la Premier League et son fameux Boxing Day. Or le règlement de la FIFA stipule que les équipes doivent laisser les joueurs à disposition de leur sélection nationale 13 jours avant le début d’un tournoi (excepté pour le Mondial 2022 en raison de ses dates spéciales). Théoriquement, les joueurs étaient donc censés rejoindre leur sélection le 27 décembre.