Le Paris FC veut récupérer le déçu Marshall Munetsi

Membre incontournable de l’équipe nationale du Zimbabwe, Marshall Munetsi n’est pourtant pas présent à la CAN 2025 qui se joue au Maroc. La faute à un imbroglio entre la Fédération zimbabwéenne et Wolverhampton, l’actuel club du milieu de terrain âgé de 29 ans. Ce dernier s’en était ému, terriblement déçu de ne pas participer au tournoi, officiellement en raison d’une blessure qui lui aurait fait rater le début de la compétition.

« Je ne peux pas ternir ma réputation auprès des fans et des gens de mon pays. Même aujourd’hui, je peux rejoindre l’équipe nationale, mais celle-ci ne veut pas de moi. Rappelez-vous que l’Espagne a appelé Lamine Yamal même après que le Barça ait déclaré qu’il était blessé. On ne joue jamais à 100 % de nos capacités dans le football, je ne suis pas blessé et je peux toujours jouer malgré la douleur. Le conseil d’administration du club a le sentiment que la relégation est inévitable à l’heure actuelle et qu’il vaut mieux tirer profit de certains joueurs en janvier et ne pas prendre de risques avec eux pour le moment », avait-il ainsi réagi pour livrer sa version. Blessé ou pas, Munetsi a en tout cas bien compris que son club était prêt à le céder durant le mercato hivernal.

Le Paris FC veut saisir l’occasion

Et justement, selon nos informations, c’est un club en recherche d’expérience qui toque actuellement à sa porte, puisque le Paris FC serait très intéressé à l’idée de récupérer l’ancien Rémois. Munetsi avait en effet fait les beaux jours du Stade de Reims durant 5 ans et demi, avant d’être vendu pour 20 M€ à Wolverhampton durant le dernier mercato hivernal. Un an plus tard, il pourrait donc revenir en Ligue 1 si les négociations aboutissent entre les deux clubs.

Le Paris FC cherche à se renforcer dans l’entrejeu, trop facilement perforé par les équipes adverses et en manque de complémentarité. Avec son bagage technique et sa puissance, Munetsi serait considéré par le coach Stéphane Gili comme l’ajout idéal à ce secteur du jeu en vue de la deuxième partie de saison. Mais prudence est de mise, car d’après nos informations, plusieurs clubs sont prêts à concurrencer les Parisiens, dont le FC Nantes et l’OGC Nice.