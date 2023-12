Villarreal, Maroc : enfin la saison de la révélation pour Ilias Akhomach ?

Il est l’un des artisans de la victoire de Villarreal sur la pelouse du Stade Rennais lors de la sixième et dernière journée de la Ligue Europa : Ilias Akhomach avait inscrit le deuxième but visiteur au Roazhon Park pour participer au succès du Submarino amarillo (sous-marin jaune en espagnol) de chiper la place de leader du groupe F aux Rouge-et-Noir et ainsi éviter de disputer un barrage supplémentaire en phase finale de la C3. Le moment parfait pour le natif de Hostalets de Pierola d’ouvrir son compteur buts en professionnel, après quelques réalisations chez les Juvenil A (U19) du FC Barcelone (4) et le Barça Atlétic (1), mais sans pour autant passer le cap en équipe première blaugrana (3 rencontres entre la Liga et la Copa del Rey).

Pourtant, Akhomach était l’un des 15 produits de la Masia à faire ses débuts chez les A sous la houlette de Xavi Hernandez, le premier même lancé par le technicien espagnol en novembre 2021. Néanmoins, son manque de temps de jeu durant ses deux dernières saisons l’a obligé à rejoindre un autre navire pour poursuivre sa progression, lui qui était déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation catalan. Finalement, c’est Villarreal qui réalisait la bonne affaire en signant l’ailier droit hispano-marocain, libre de tout contrat après douze ans chez le champion d’Espagne en titre, avec un passage au Gimanstic Manresa, où il a poursuivi sa formation durant quatre saisons avant de retrouver le Barça en 2017.

Changement de club… et de sélection

Véritable feu follet dans les équipes de jeunes, Ilias Akhomach a enfin le temps de jeu adéquat pour enchaîner les matches et montrer le talent déniché par le Barça durant sa jeunesse. Et s’il ne devait se contenter d’entrées de jeu sous trois entraîneurs (Quique Setien, Pacheta puis Marcelino), le jeune Hispano-marocain a su tirer profiter des minutes pour se montrer décisif, avec une première offrande délivrée contre Las Palmas, avant de délivrer deux assists en Coupe du Roi. S’il a dû attendre trois mois pour faire trembler les filets pour la première fois sous le maillot des Groguets (jaune en valencien), sa montée en puissance progressive ne fait que justifier sa bonne décision d’avoir quitté le Barça. Non seulement pour son avenir en club, mais également en sélection…

Car oui, alors qu’il a défendu le maillot de la Roja dans les équipes de jeunes des U16 aux Espoirs dont il était capitaine (33 sélections au total sur 4 catégories), Ilias Akhomach a décidé de changer sa nationalité sportive récemment, informant la Fédération espagnole qu’il défendra désormais les couleurs du Maroc (il avait déjà joué trois matches avec les U15 marocains). Le Lionceau de l’Atlas n’a pas caché sa grande joie avant sa première sélection chez les U23 (défaite 3-0 contre le Danemark) : «je suis extrêmement heureux d’avoir enfin la chance de représenter mon pays au sein de cette équipe nationale que j’ai toujours rêvé d’intégrer.» Un retour à point nommé au Maroc - champion d’Afrique de la catégorie - qui profite d’un renfort de poids à quelques mois des Jeux Olympiques 2024 à Paris.