CdM : quand Giroud et Mbappé ignoraient complètement un joueur australien

Le Mondial est terminé depuis dimanche et la victoire de l’Argentine face aux Bleus. Ces derniers avaient entamé la compétition par un succès sur l’Australie 4-1 grâce notamment à un doublé de Giroud et un but de Mbappé. Un grand souvenir malgré la défaite pour Jason Cummings, attaquant des Socceroos, qui garde également en mémoire un épisode moins heureux. « Après le match contre la France, j’ai essayé d’avoir Mbappé - oubliez Giroud, je suis allé chercher le meilleur, Mbappé - et il m’a répondu "on se voit dans les vestiaires" ». Celui qui évolue au Central Coast Mariners se positionne alors devant le vestiaire des Bleus, fait passer son maillot, en attendant d’obtenir son précieux sésame, comme il l’a raconté lors de l’émission The Project sur Channel 10. Sauf qu’il n’arrivera jamais.

« J’attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit: "attends une minute, ce n’est pas le maillot de Mbappé". Il (le responsable des maillots français) m’a regardé et m’a dit : "non, il ne veut pas échanger son maillot" ». Déçu, l’attaquant rentre dans son vestiaire mais en chemin, il croise Olivier Giroud et lui demande à son tour sa tunique. « Je lui ai demandé : "Giroud, s’il te plaît mec, je peux avoir ton maillot, mec ? Je suis un grand fan, je peux avoir ton maillot". Et il est passé devant moi, en prétendant qu’il ne parlait pas anglais. Il a joué en Premier League pendant dix ans. Il est juste passé devant moi ! » Heureusement pour lui, l’histoire s’est plutôt bien finie car Jules Koundé, qui passait par là, a bien voulu lui laisser son maillot. « Un mec génial ! », assure Cummings.

