Manchester City a repoussé un dernier assaut du Barça pour Eric Garcia

La révolution annoncée au FC Barcelone n'aura finalement pas eu lieu. Alors que des joueurs comme Memphis Depay ou Georginio Wijnaldum étaient pressentis pour rejoindre la Catalogne, les Culés n'ont pas que s'assurer les recrutements de Miralem Pjanic et de Sergiño Dest. Dans les dernières heures du mercato, les Blaugranas ont pourtant tenté un dernier coup : celui de rapatrier Eric Garcia.

Finalement, aucun accord n'a été trouvé avec Manchester City et le défenseur formé à la Masia va donc rester une saison de plus en Angleterre. Et ce malgré un dernier assaut barcelonais qui aurait mené à une offre de 18 millions d'euros selon Sky Sports. Les Cityzens ont donc refusé cette offre, eux qui attendaient plutôt un montant aux alentours des 20 M€ pour accepter de lâcher le défenseur de 19 ans.