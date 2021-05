Man City : Sergio Agüero s'excuse après son penalty loupé

Sergio Agüero peut avoir des regrets aujourd'hui. Le buteur argentin de Manchester City, titulaire au coup d'envoi face à Chelsea cet après-midi, a loupé un penalty à la 45e minute de jeu alors qu'il avait tenté une panenka finalement arrêtée par Edouard Mendy. Un geste qui a eu de lourdes conséquences puisque les Citizens se sont finalement inclinés en fin de rencontre face aux Blues et leur titre de champion a donc été retardé par la même occasion.

Le Kun a donc tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux après son geste. « Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers, du personnel et des supporters pour avoir manqué le penalty. C'était une mauvaise décision et j'en assume l'entière responsabilité. » Surement que les fans de City arriveront à lui pardonner après tous les services rendus.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.