JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs fait rage en Europe

L’énorme raffut chez les coachs européens

Thomas Tuchel, Luis Enrique, Peter Bosz, Frank Lampard ou encore Mauricio Pochettino. Ils ont tous un point en commun : ils ont été limogés de leur club ou sélection, avant que leur contrat ne se termine. Tous recherchent un défi de taille pour se relancer et attendent le départ de l’un de leur confrère, notamment Tuchel remercié par Chelsea et Pochettino par le PSG. Le départ de Christophe Galtier pourrait provoquer un jeu de chaise musicale chez les entraîneurs. Si Luis Campos partait, le technicien français suivrait aussi. Ces derniers jours, le nom de Thomas Tuchel revient avec insistance. Selon les dernières informations de l’Evening Standard, le PSG serait prêt à reconnaître son erreur après l’avoir renvoyé la première fois. Mais l’Allemand a des exigences. Ce dernier veut être protégé du pouvoir de certains joueurs, afin d’éviter les conflits en interne. Et le plus important, pouvoir être focalisé sur son travail de coach, sans trop être impliqué sur le recrutement de l’effectif parisien. L’avenir de Graham Potter à Chelsea est aussi menacé. Si le Daily Telegraph explique que les nouveaux propriétaires donnent toujours leur soutien au coach anglais, la donne pourrait être différente en cas d’élimination au stade des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Et en cas de limogeage, les prétendants sont nombreux. Une short-list de 4 noms a été dressée : on retrouve les noms de Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane ou encore Diego Simeone ! Selon El Chiringuito, El Cholo aurait pris la décision de mettre un terme à son histoire d’amour avec l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison.

Luis Campos sur la sellette ?

Comme tout le monde le sait, le PSG a toujours voulu Zinédine Zidane comme coach mais la solution Galtier s’est révélée plus faisable. Mais en cas de limogeage de l’ex-niçois, les Parisiens voudraient re-évoquer la piste ZZ. L’option du PSG ne sera réalisable qu’en cas de départ de Luis Campos qui est clairement sur la sellette. Si le mercato estival s’annonçait prometteur, la réalité est toute autre. Hormis Nordi Mukiele et Vitinha, les autres recrues déçoivent. En haut lieu, les interrogations sur le recrutement du Portugais se font plus fréquentes ces derniers temps selon nos infos. Le mercato hivernal et l’échec rocambolesque dans le dossier Hakim Ziyech ne sont pas passés inaperçus. Mais ce qui agace le plus, c’est la qualité de jeu proposé par les Parisiens alors que tout avait été mis en place pour que le duo Campos-Galtier installe sa patte. Ses méthodes interrogent aussi certains habitués du Camp des Loges. Le cas Milan Skriniar, où les négociations ont traîné, a notamment été pris pour exemple. Il a fallu que le président Nasser Al-Khelaifi en personne intervienne pour faire accélérer les choses. D’ailleurs, ce n’est pas vraiment l’amour fou entre les deux hommes. Toujours selon nos infos, si Luis Campos a commencé à dessiner les contours de l’effectif parisien pour la saison prochaine, il y a, à l’heure actuelle, des chances limitées que l’état-major le garde la saison prochaine au sein du club francilien.

Paredes boycotté ?

Devenu indésirable au sein du club parisien, Leandro Paredes a accepté de filer en prêt à la Juventus pour retrouver du temps de jeu. Si le coach Massimiliano Allegri a fait le forcing pour l’avenir, ce dernier ne le fait pas jouer. L’Argentin a disputé seulement 15 matchs de championnat et n’a pas joué plus de 80 minutes dans un match depuis la défaite sur la pelouse du Maccabi Haïfa, en C1, le 11 octobre dernier. Selon les informations de Relevo, la Juventus ne devrait pas lever l’option d’achat du milieu de terrain argentin qui s’élève à 22 millions d’euros. En plus du montant du transfert à payer, c’est le salaire du joueur qui refroidit. Mais toujours selon le média espagnol, cela ne pourrait être qu’un retour de courte durée puisque Paredes n’entre pas dans les plans du Paris Saint-Germain.