Ligue 1 : Monaco concède le nul contre Nantes

Nantes réalise un petit hold-up. En déplacement à Monaco pour l'ouverture de cette saison de Ligue 1 2021-22, les Canaris d'Antoine Kombouaré sont parvenus à arracher un point précieux à Louis II. En grande difficulté en début de rencontre, Nantes n'a pu faire le jeu face à un Monaco en maîtrise et avec ses nouvelles recrues Jean Lucas et Boadu. Très attendu pour sa première sortie sous le maillot de l'ASM, Boadu a d'ailleurs loupé une immense occasion en début de partie. Le Néerlandais devançait et éliminait Lafont dans la surface, mais a complétement raté le cadre (8e).

Quelques instants plus tard, la bonne entame des joueurs de la Principauté finissait par payer. À la suite d'un centre à mi-hauteur d'Henrique, Gelson Martins devançait Fabio et pouvait conclure d'une reprise du pied droit (1-0, 14e). Le plus dur semblait fait pour Kovac et ses hommes notamment face aux lacunes techniques des Nantais dans cette première mi-temps, incapables d'enchaîner plus de quatre passes de suite. Mais Monaco n'a pas réussi à en profiter... et s'est fait surprendre. Sur un corner de Simon, Castelletto a profité des erreurs de marquage de la défense jaune pour placer une tête imparable devant Nübel (1-1, 42e).

Et malgré quelques opportunités de Jean Lucas et Gelson Martins (48e, 69e), Monaco ne parvenait pas à inquiéter Lafont et sa défense, avant une ultime occasion de Tchouaméni repoussée sur la ligne (90e+1). En concédant le nul sur sa pelouse, Monaco peut avoir quelques regrets pour sa première de la saison et devra faire mieux, à Lorient (13 août), après un match retour qualificatif contre Prague pour la prochaine Ligue des Champions, mardi. De leur côté, les Canaris prennent un point déjà précieux avant d'enchaîner le 15 août prochain, à domicile contre le FC Metz.