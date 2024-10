Bundesliga : grâce à Harry Kane, le Bayern Munich fait tomber Stuttgart

Après les victoires du RB Leipzig et de Fribourg plus tôt dans la journée, le Bayern Munich n’avait pas le droit à l’erreur face aux vice-champions d’Allemagne, Stuttgart, dans ce choc de la 7e journée de Bundesliga. Côté bavarois, Vincent Kompany avait décidé d’aligner Dayot Upamecano et Michael Olise, tandis que Sebastian Hoeness s’était passé d’Enzo Millot au coup d’envoi. Après une première période assez terne, le Bayern Munich est revenu avec de meilleures intentions et a fini par trouver la solution, grâce à Harry Kane (1-0, 57e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 17 7 17 5 2 0 24 7 9 Stuttgart 9 7 0 2 3 2 15 15

L’international anglais a récidivé trois minutes plus tard (2-0, 60e), avant de s’offrir un septième triplé sous les couleurs du Bayern (3-0, 80e). Kingsley Coman, entré en jeu à la 68e minute, a parachevé cette victoire avec son premier but de la saison en championnat (4-0, 89e). Avec ce nouveau succès, les Munichois reprennent la tête du championnat allemand, avec une meilleure différence de buts que Leizpig, et peuvent se concentrer sur leur déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Stuttgart, qui n’a plus gagné depuis le 22 septembre dernier, est à la neuvième place.