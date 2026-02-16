Menu Rechercher
EdF : la blague d’Umtiti sur Deschamps qui fait rire Tolisso

Lyon 2-0 Nice

Dans l’After Foot sur RMC après la victoire de l’OL face à OGC Nice (2-0), Corentin Tolisso s’est confié sur la très bonne dynamique lyonnaise et son rôle de leader à 31 ans. Mais l’échange a surtout marqué par une séquence complice avec Samuel Umtiti, présent en consultant. Interrogé sur un éventuel retour en équipe de France pour le Mondial 2026, l’ancien défenseur a lancé avec humour : « mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? », en référence à Didier Deschamps. Avant d’enchaîner plus sérieusement : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. »

After Foot RMC
🗣️ @gilbertbrisbois : "Dis-moi Samuel, tu sais pourquoi Deschamps a oublié le numéro de Corentin Tolisso ?"

😅 @samumtiti : "Je crois qu'il a changé de numéro de téléphone."

🇫🇷⭐ Corentin Tolisso est en direct dans l'After !
Voir sur X

Dans la foulée, Tolisso a répondu avec lucidité sur ses ambitions chez les Bleus, sans se mettre de pression : « c’est exactement ça. Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c’est d’avoir zéro regret. J’y vais tant mieux, si je n’y vais pas, je me dirais que j’ai tout fait. » Le milieu lyonnais assure vouloir simplement continuer sur sa lancée pour mériter une éventuelle convocation : « lorsque la liste sortira, je me dise "écoute tu as tout fait", tu ne peux pas t’en vouloir”. En tout cas je me donne les moyens pour y arriver. »

