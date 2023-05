LdC : Thierry Henry révèle que Kevin De Bruyne n’est pas bien

Mercredi soir, Manchester City n’a fait qu’une bouchée du Real Madrid (4-0) en demi-finale retour de Ligue des Champions. A l’issue de la rencontre, Thierry Henry, consultant pour la chaine américaine CBS, a pu aller saluer Kevin De Bruyne, joueur qu’il a côtoyé en sélection belge. Et visiblement, l’ancien Gunner a été marqué par le Mancunien.

« C’était un moment émouvant. Je ne peux pas en dire plus, parce que je dois garder cela privé. Mais d’après ce qu’il m’a dit, je respecte encore plus la façon dont il a joué ce soir et dont il s’est battu avec son équipe. Je ne peux pas partager ce qu’il a dit parce que je ne peux pas le faire. C’est ainsi. Mais je le répète, pour moi c’est le joueur le plus important », a indiqué le Français.

