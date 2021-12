JT Foot Mercato : le PSG veut refourguer ses indésirables

La suite après cette publicité

Deux joueurs du PSG sur le départ

Le PSG est sur le point de se séparer de deux indésirables. Le premier et sans doute le dossier le plus chaud de ces dernières heures concerne Rafinha. Le Brésilien ne compte que cinq apparitions en championnat et n’est pas inscrit en Ligue des Champions, alors il est en passe de rejoindre la Real Sociedad. Un prêt jusqu’en juin prochain est en bonne voie et les deux clubs discutent désormais d’une possible option d’achat. De son côté, Layvin kurzawa veut partir ! Le Français ne fait absolument pas partie des plans parisiens. Selon nos informations, 3 clubs sont intéressés par ses services : le Napoli, West Ham et la Lazio. Sa situation devrait se décanter en janvier…

Le coup de gueule d'Antonetti

Hier soir, le FC Metz a concédé le match nul (1-1) face à l'Olympique Lyonnais. Le coach messin, Frédéric Antonetti, en voulait aux arbitres après la rencontre alors qu'un but a été refusé à son équipe en début de match. «Ça fait 30 ans que je suis dans le football, et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. C'est mon sentiment, vous ne me ferez pas changer d'avis. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis fait le plus volé dans ma carrière. J'ai les boules, car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous en parle pas si ça avait été de l'autre côté... On en aurait parlé une semaine. Ce n'est pas juste.» Le message est passé.

Le désastre Ramos au PSG

Avec son entrée à la pause contre Lorient (1-1), le PSG a changé de système en passant à trois derrière, une première association cette saison avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe sur le terrain. L'ancien du Real devait apporter un peu de grinta à cette équipe parisienne qui se faisait largement bousculer par les Merlus. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le champion du Monde 2010 a semblé dépassé et a récolté 2 cartons jaunes en moins de 4 minutes, synonyme d'expulsion. Une soirée cauchemardesque pour Ramos mais après la rencontre, l'Espagnol se voulait philosophe comme il l'a écrit sur son compte Instagram : «Aujourd’hui est un nouveau jour pour apprendre, demain sera un nouveau jour pour s’améliorer. Toujours aller de l’avant, on continue !» Pas sûr que les supporters parisiens voient les choses de la même manière !