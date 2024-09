Barça : Raphinha a fait retourner des vestes

S’il y a bien une chose que l’on ne pourra pas reprocher à Raphinha, c’est d’avoir eu le cran d’aller au bout de ses idées. Souvent considéré comme "celui" qui devait quitter le Barça pour renflouer ses caisses depuis deux ans, le Brésilien est bel et bien un joueur catalan en ce 1er septembre. Et ce ne sont sûrement pas les supporters blaugrana qui bouderont cette nouvelle. Defectueux la saison dernière, l’ex-Rennais est passé à la révision et roule sur la Liga aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Surtout, il s’est érigé comme un relais majeur d’Hansi Flick, qui n’a pas hésité à en faire l’un de ses capitaines pour la saison. Depuis son arrivée cet été, le technicien allemand a accordé l’intégralité du temps de jeu possible à quatre de ses éléments : ter Stegen, Íñigo Martínez, Jules Koundé, et donc Raphinha. Pour ce qui est du Brésilien, on l’a rarement vu aussi en jambes que lors de ces dernières semaines. La seule ombre au tableau : son absence de statistiques, à une époque où l’on prend désormais goût à compter et à mettre l’accent sur l’individualisation de la performance. Mais, il y a remédié.

À lire

Barça : Hansi Flick s’est excusé auprès d’un de ses joueurs

Il est le joueur le plus décisif de Liga après 4 journées

Déjà passeur décisif pour Pedri mardi lors de la victoire du Barça face au Rayo Vallecano (1-2), Raphinha a remis l’ouvrage sur le métier. Triple buteur, double passeur, et même capitaine… L’ailier de 27 ans a endossé un costume ultra-large hier face à Valladolid (7-0), et porte à présent son total à 3 buts et 3 passes décisives. C’est simple : personne ne fait mieux que lui sur ce début de saison en Liga. Ce matin, la presse catalane est évidemment laudatrice à son sujet, comme les observateurs du club sur les réseaux sociaux, pourtant pas toujours tendres avec lui. «Raphinha, la "signature" au poste d’ailier gauche après l’échec Willaims. Maintenant, il se sent important», résume Mundo Deportivo. Le joueur, lui, s’est félicité de ce succès collectif : «je ne sais pas si c’était mon meilleur match, mais il fait partie des meilleurs. Et j’essaierai de faire encore plus. Je suis très heureux, c’est mon premier triplé en carrière. Très heureux d’avoir contribué à la victoire. Le match d’aujourd’hui nous a montré qu’il n’était pas nécessaire que d’autres joueurs arrivent».

La suite après cette publicité

Mais au sein-même du club, ou en tout cas au sein de l’effectif, tout le monde a toujours eu conscience des qualités du joueur. «Joueur du mois», le décrivait hier Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux. «12 points sur 12, il n’y a pas de meilleure sensation. Et quel joueur Raphinha», écrivait quant à lui Dani Olmo. Forcément, Hansi Flick, qui peut quelque part s’attribuer le mentorat de cette réussite, s’est aussi montré élogieux : «je suis surpris qu’il lui ait fallu autant de temps pour réussir à marquer un triplé car il a la qualité et la confiance… Sa forme est spectaculaire, il se déplace librement sur le terrain». À gauche comme à droite, son impact est en effet étourdissant. Et dans de telles dispositions, il aurait été dommage de le voir filer en Arabie saoudite à 27 ans, surtout lorsqu’on a l’ambition d’être titulaire en sélection brésilienne.