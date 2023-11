OM : la nouvelle sortie cash de Rachid Zeroual sur Longoria

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille. La trêve n’aura servi à rien. Opposés à Strasbourg, samedi, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pu obtenir mieux qu’un petit point (1-1). Insuffisant face à un adversaire, lui aussi au fond du trou. Plus que l’entraîneur, la défense ou le jeu des Phocéens, ce sont les attaquants de l’OM qui subissent le plus de critiques. Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang en têtes de gondole. Recruté à prix d’or par Marseille, le premier peine à progresser dans le dernier geste là où le second est souvent pointé du doigt pour son manque d’impact global. De quoi donner tort à Pablo Longoria, et ce n’est pas Rachid Zeroual qui dira le contraire.

Sur RMC, dans le Stephen Time, le puissant leader des South Winners est revenu, dans son style, sur la fameuse réunion du mois de septembre entre des représentants des associations des supporters et l’état-major de l’OM. «Je suis perdu. Ça nous fait rire, mais c’est la dure réalité. Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale. En plus, on nous a fait payer 10 euros de plus (pour l’abonnement) pour la Ligue des champions… On a osé dire que j’avais menacé la famille de (Pablo) Longoria alors qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants… Ma passion restera intacte, j’aime mon club. Mais je bande pour mon club, pas pour les gens». Pour rappel, cette réunion avait bouleversé la hiérarchie du club et les conséquences de celle-ci se font encore ressentir…