Mercato : la Juventus prépare un grand ménage

Si le FC Barcelone agite déjà le mercato hivernal en Espagne, la Juventus pourrait aussi être l'un des acteurs majeurs du prochain marché des transferts en janvier. Actuellement cinquième de Serie A avec douze points de retard sur le leader, l'Inter, la Vieille Dame va devoir montrer un tout autre visage en deuxième partie de saison pour revenir sur le devant de la scène. Pour le moment, personne n'évoque un mercato de folie dans le sens des arrivées à Turin, mais tout pourrait se débloquer avec des départs.

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport affirme en effet que les dirigeants bianconeri veulent se séparer de six joueurs qui coûtent très chers au club ! On vous en parlez déjà ce jeudi matin dans notre revue de presse, le Gallois Aaron Ramsey est un "boulet" pour la formation italienne. «Il gagne 8928€/minute. CR7 et son contrat max encaissait 7921€/minute», écrit d'ailleurs de son côté Tuttosport. Avec une valeur de 2 millions d'euros et un salaire de 7M€, le joueur de 31 ans ne sera clairement pas retenu en janvier. Mais il n'est donc pas le seul.

Adrien Rabiot présent dans la liste

Toujours dans l'entrejeu, des joueurs comme Weston McKennie, Adrien Rabiot, Arthur et Rodrigo Bentancur sont aussi sur la liste des transferts. Concernant le milieu de terrain brésilien, le quotidien italien estime sa valeur marchande à 60,8 millions d'euros... Mais c'est surtout son salaire annuel, à savoir 6M€, que la Juve souhaite économiser, comme pour l'international français qui touche 7 millions d'euros par an en Italie. Pour finir, sur le plan offensif, Dejan Kulusevski est aussi à vendre.

Grâce à son jeune âge (21 ans), l'ailier suédois dispose lui aussi d'une belle valeur marchande, d'environ 25M€. Tout ce petit monde est donc légèrement poussé vers la sortie et comme l'écrit le Corriere dello Sport dans son journal, le but est de gagner 107 millions d'euros, entre les valeurs des joueurs et leur salaire respectif. Reste désormais à savoir qui passera à l'action pour les éléments cités plus haut, en sachant que des prêts pourraient aussi être proposés à la Juventus.