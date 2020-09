José Mourinho se paie Manchester City

Le feuilleton Messi-City a finalement pris fin après que ce premier ait contre toute attente décidé de rester en Catalogne. À la suite de cette annonce, nombreux sont les joueurs et coachs à avoir commenté cette décision. Et qui d’autre que le Special One pour remettre un peu de feu aux poudres. Au cours d’un entretien accordé à JOE, l’entraîneur des Spurs, José Mourinho a, comme à son habitude, lancé un petit pique à ses homologues Citizens.

«À Tottenham, nous respectons le fair-play financier. Il ne peut aller que dans une équipe qui ne le respecte pas, donc ce n’est sûrement pas Tottenham» affirme-t-il. Le technicien portugais en rajoute une deuxième couche après le feuilleton datant du mois dernier lorsque les Citizens s'en étaient finalement bien sortis, au vu de leur suspension européenne levée à la stupeur générale.