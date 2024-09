EdF Espoirs : nouvelles rassurantes pour Désiré Doué et Quentin Merlin

En plus d’avoir concédé un nul pour sa première en tant qu’entraîneur principal de l’équipe de France Espoirs face à la Slovénie (1-1), Gérald Baticle a vu Désiré Doué et Quentin Merlin être respectivement touchés à la cheville et à la cuisse. Mais d’après L’Équipe, le milieu offensif du Paris Saint-Germain et le latéral de l’Olympique de Marseille ont été observés par le staff médical des Bleuets, qui les a jugés aptes pour le prochain match des Espoirs. Ils vont pouvoir préparer la réception de la Bosnie-Herzégovine, ce mardi au Stade Marie-Marvingt (Le Mans). En cas de victoire, les Bleuets prendraient une option pour la qualification à l’Euro 2025.

Une bonne nouvelle pour leur club respectif. En effet, le Paris Saint-Germain a déjà enregistré les blessures de Vitinha (Portugal) et de Warren Zaïre-Emery (France), durant cette trêve internationale. Quant au club olympien, Leonardo Balerdi a dû déclarer forfait, il y a quelques jours, pour le rassemblement de l’Argentine.