Laurent Batlles est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne !

Relégué en Ligue 2, Saint-Etienne va désormais tout faire pour retrouver, au plus vite, l'élite du football français. Et les premiers chantiers se concrétisent déjà. Après l'annonce du départ de Pascal Dupraz qui aura donc échoué dans son opération maintien, Laurent Batlles (46 ans) vient d'être officiellement nommé sur le banc stéphanois pour la saison prochaine.

«Ancien joueur et formateur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles fait son retour dans le Forez. Ce vendredi, il a été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024. (...) Parti d’un commun accord de l’ESTAC, l’entraîneur de 46 ans répond au souhait de l’AS Saint-Étienne d'installer un coach aux principes basés sur la possession et le jeu. Il aura à cœur d’insuffler un nouvel élan pour permettre à l’ASSE de retrouver la place qu’elle mérite.», précise le communiqué des Verts. L'ancien coach de Troyes a donc signé un contrat de deux ans. A noter que Battles débarque avec son adjoint Emmanuel Da Costa, ancien entraîneur de Quevilly Rouen, et son analyste vidéo, Romain Brottes.