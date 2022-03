EdF : Hugo Lloris surpris du niveau de la Côte d'Ivoire

Le capitaine de l'Equipe de France, Hugo Lloris est revenu sur la difficile victoire face aux Ivoiriens vendredi soir. Il estime que les qualifications pour le Mondial en Afrique sont beaucoup trop compliquées, laissant sur le carreau des équipes talentueuses comme la Côte d'Ivoire qui n'a pas pu se qualifier pour les barrages de son continent. «c'est assez surprenant qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée pour la Coupe du monde. C'est très difficile pour les pays africains de se qualifier. Il y a beaucoup de talents par la vitesse, la percussion. Ils nous ont posé beaucoup de difficultés en 1ère mi-temps mais aussi en 2e. C'était un match plaisant, on a été en difficulté par moment, c'était le but recherché aussi. Même s'il nous manquait des joueurs importants, on a gagné, cela montre une force de caractère.»

Le portier de Tottenham s'est également exprimé au micro de la chaîne L'Equipe sur la montée en puissance des jeunes en Equipe de France, notamment sur la prestation du milieu monégasque Aurélien Tchouaméni : «la jeune génération montre de belles choses avec Aurélien qui marque et Matteo qui est passeur. Je ne sais pas si Aurélien a été le meilleur, mais il a un gros volume au milieu de terrain, sa doublette avec Paul marche bien, c'est dans la continuité de ce qu'il a montré en Ligue des Nations contre l'Espagne et avec Monaco. Il a beaucoup de potentiel. Quand on a des opportunités il faut savoir les saisir, la jeune génération est là, William a fait une bonne rentrée, Christopher a été intéressant pour sa première.»