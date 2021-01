PL : Chelsea retrouve la victoire en championnat en battant Fulham

Après une série de trois matches sans succès en championnat, Chelsea devait à tout prix réagir ce samedi contre Fulham (19e journée de Premier League). Car suite à cette mauvaise série, l'entraîneur des Blues Frank Lampard est menacé depuis plusieurs jours. Et après leur succès contre Morecambe en FA Cup, Olivier Giroud, titulaire, et ses coéquipiers se sont imposés 1-0.

Alors que les Cottagers se sont retrouvés en infériorité numérique avant la pause suite à l'expulsion de Robinson (44e), Mount a inscrit le seul but de la rencontre plus tard, à la 78e minute. Victorieux de Fulham 1-0, Chelsea prenait donc trois points importants et passait provisoirement septième au classement. Les locaux du jour, eux, restaient dans la zone rouge, au dix-huitième rang.