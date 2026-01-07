Trophée des Champions : Luis Enrique dévoile son arme secrète pour terrasser l’OM !

Le PSG reste sur une défaite face à l’OM. Voici un constat bien rare mais c’est avec ce résultat en tête (une défaite 0-1 en championnat lors de la 5e journée de Ligue 1, ndlr) que les hommes de Luis Enrique feront leur apparition, ce jeudi soir, sur la pelouse du Jaber Al-Ahmad International Stadium. De quoi motiver, s’il le fallait encore, Marquinhos et ses coéquipiers… «Elle me fait jamais peur, Marseille. Peur, non. On respecte toujours l’adversaire. Peu importe l’adversaire, on en n’a pas peur. C’est notre état d’esprit et notre philosophie de toujours vouloir gagner, faire ce qu’il faut sur le terrain pour gagner les matches», rappelait à ce titre le défenseur brésilien.

Présent face aux journalistes quelques minutes plus tard - conséquence directe d’un problème technique - Luis Enrique a lui aussi évoqué ce choc aux allures de revanche. «Quand tu joues un Classique contre l’OM et en plus une finale, ce n’est pas une revanche du championnat. Il faudra bien gérer les émotions, être attentif aux détails. Pas une revanche mais nous savons l’importance de ce match pour les supporters, le club et l’équipe», avouait l’ancien sélectionneur de la Roja avant de souligner les forces de l’adversaire.

Luis Enrique ne veut pas parler de revanche

«Ce que j’aime chez Roberto De Zerbi c’est sa mentalité. Il attaque tous les jours, il fait son équipe pour attaquer. L’OM a des joueurs de qualité mais on veut dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. On veut être prêts à affronter n’importe quelle situation dans le match». Relancé sur les clés de cette rencontre, l’Espagnol de 55 ans a toutefois souhaité mettre l’accent sur un point précis.

«Bien sûr que chaque match a des aspects différents. J’ai analysé notre premier match, on a fait un match et on ne méritait pas de perdre. Je me rappelle de l’ambiance à l’extérieur mais on est habitués. Il faut savoir gérer les émotions, on est habitués à ce genre de matchs et à ce niveau de match. J’ai confiance en mon équipe. Il va falloir gérer les émotions d’un tel match». Gérer les émotions face à l’intensité, voire la férocité extrême promise par Roberto De Zerbi, voilà donc la mission principale des Parisiens. Réponse dans quelques heures.