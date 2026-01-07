Trophée des Champions : le gros rappel à l’ordre de Roberto De Zerbi à ses joueurs

L’Olympique de Marseille a une occasion en or de débuter l’année 2026 de la plus belle des manières. Opposés au PSG, ce jeudi soir, dans le cadre d’un Trophée des champions disputé au Koweït, les hommes de Roberto De Zerbi, dauphins du club de la capitale la saison dernière, ont l’opportunité de soulever un nouveau trophée. Pour cela, les Phocéens devront toutefois montrer un tout autre visage que celui affiché face au FC Nantes, ce week-end, lors de la 17e journée de Ligue 1.

«Techniquement et tactiquement, rien n’allait contre Nantes. Je crois que le match contre Nantes a été un des plus mauvais, mais aussi des plus facile à comprendre et analyser. Je ne sais pas pourquoi, on en a beaucoup parlé avec les joueurs et on a conclu qu’ils sont arrivés vidés et que tactiquement et techniquement, ça n’allait pas. Donc c’est facile à comprendre. Il ne faut pas tomber dans les polémiques faites par des gens qui n’ont pas toutes les données», a d’ailleurs rappelé dans un premier temps Roberto De Zerbi face aux journalistes.

Roberto De Zerbi veut «des morts de faim»

Présent dans la salle de conférence comble du Jaber Al-Ahmad International Stadium, l’ancien coach de Brighton a ensuite insisté sur les ingrédients à mettre pour surprendre une nouvelle fois le PSG cette saison (l’OM avait battu les Parisiens lors de la 5e journée, ndlr). «Nous devons jouer un match d’une intensité extrême, une finale. Il faut toujours garder le sang-froid, la lucidité, la discipline que nous avons montrées bien des fois. La nervosité ne veut pas dire être expulsé, comme face à Nantes où c’était une perte de nerfs. Je crois que l’aspect tactique est très important. Mais il y a plus important, il y a l’aspect tactique et technique. Nous devons montrer nos qualités, nous devons nous sacrifier et avoir le courage de jouer tous les ballons. Je crois que nous avons les qualités pour cela».

Confiant et conscient de l’enjeu qui attend les Marseillais, le technicien de 46 ans - rappelant qu’il était prêt à aller jusqu’à la mort avec ses joueurs - a finalement conclu son intervention en insistant sur le mentalité à avoir pour aborder ce match : détermination, courage et afficher un visage conquérant. «Je n’ai aucun doute sur les qualités morales de mes hommes. Vous me connaissez depuis 1 an et demi et je ne dis pas les choses que je ne pense pas. L’approche contre Nantes était sans énergie ou férocité qu’il faut en 2026 pour jouer au foot. Si tu as la motivation haute, l’écart de la valeur des joueurs se réduit. Ma responsabilité, c’est de stimuler mes joueurs pour que tous les matchs se jouent comme il faut».

«Un contexte particulier ? Eux, je ne sais pas, mais nous, nous savons ce qu’il faut faire. Livrer un match d’une intensité et d’une férocité absolue. C’est une finale donc on joue pour quelque chose de plus. Le match a quelque chose de plus. Il faut garder le sang froid tout de même, mais avoir cette faim indispensable». Le PSG est prévenu, ce jeudi soir, dans l’enceinte koweïtienne, l’Olympique de Marseille se battra corps et âme pour tenter, une nouvelle fois, de s’offrir le scalp de l’ogre parisien.