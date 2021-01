Manchester United fonce sur Jules Koundé

Jules Koundé est un jeune joueur pressé. Voici dix-huit mois maintenant, le défenseur central français était transféré des Girondins de Bordeaux au Sévilla FC contre une somme rondelette (25 millions d'euros). Depuis, il ne cesse de progresser si bien que l'été dernier, son nom a été associé à des noms de clubs très grands, bien plus grands que l'écurie andalouse, avec tout le respect qu'on lui doit. Finalement, il était resté dans l'équipe de Julen Lopetegui et d'Ocampos.

Cet hiver, la question d'un départ ne s'est même pas posée et sa saison est tout aussi exceptionnelle que celle qui s'est déroulée l'année dernière et nul doute qu'il ne fera pas de vieux os du côté de Séville. Ainsi, le Mirror nous apprend ce dimanche matin que Manchester United se serait mis en tête de le récupérer l'été prochain. Koundé est estimé actuellement à 60 millions d'euros, les Red Devils flairent donc la bonne affaire et vont accélérer rapidement.

Solskjaer ne manque pas de centraux, mais...

L'idée des pensionnaires d'Old Trafford est que Koundé est jeune (22 ans) et qu'il sera un partenaire, sur le long terme, parfait pour Harry Maguire, l'international anglais, qui n'est pas beaucoup plus vieux (27 années). Toutefois, la concurrence va être féroce puisque le Bayern Munich, la Juventus et le Real Madrid le scrutent aussi avec une grande attention depuis un petit moment maintenant. Les Anglais le suivaient depuis longtemps aussi et continuent de le faire.

Sa performance contre MU en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière a vraiment confirmé à l'écurie britannique tout le bien qu'elle pouvait penser de lui. Les scouts anglais ont donc continué leur travail. Solskjaer a pourtant tout essayé et ne manque pas vraiment de centraux, mais c'est un partenaire fiable pour l'avenir dont ils ont besoin et selon eux, Jules Koundé coche absolument toutes les cases. Reste à savoir à partir de combien Monchi, le directeur sportif du Sévilla FC, est vendeur...