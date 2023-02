Inter Milan : André Onana revient sur son clash avec Dzeko

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Inter Milan a bataillé pour s’offrir le FC Porto lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Dans cette rencontre, outre la grosse performance d’André Onana dans les cages, un fait de jeu a fait parler sur les réseaux. Le gardien camerounais s’est embrouillé avec Edin Dzeko et a dû être calmé par son coéquipier Calhanoglu. Une séquence étonnante qu’il a tenu à évoquer au micro de Canal+. «Mon clash avec Dzeko ? Les tensions arrivent dans certaines phases de jeu. On ne devrait pas donner plus d’importance. On a échangé dans le vestiaire, et il n’y avait rien. Je me suis un peu emporté, lui aussi», a-t-il lancé.

Par la suite, il a également félicité Romelu Lukaku qui a enfin retrouvé le chemin des filets. «Je suis content pour Lukaku et son but. On a fait un travail difficile, on a joué une bonne équipe, ça n’a pas été facile. Je retiens la victoire. J’espère que Romelu Lukaku sera l’homme de la fin de saison. Il est important. S’il revient à son meilleur niveau, on peut même prendre la Ligue des Champions (rires).»

À lire

