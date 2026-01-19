Menu Rechercher
Rennes a discuté avec le Betis pour Lo Celso

Par Sebastien Denis
1 min.
Giovani Lo Celso célèbre un but avec le Betis @Maxppp

A la recherche d’un profil créatif, Habib Beye devrait rapidement être comblé avec l’arrivée de Sebastian Szymanski. Comme révélé dans nos colonnes, le milieu offensif international polonais est tout proche de rejoindre le Stade Rennais. En parallèle, un autre dossier plus complexe a été initié du côté de la Bretagne ces derniers jours. Selon nos informations, les Rouge et Noir ont discuté avec le Real Betis concernant Giovani Lo Celso.

Le milieu international argentin (65 sélections - 4 buts) de 29 ans, possède l’avantage de bien connaître la Ligue 1 pour avoir joué au PSG il y a une dizaine d’années et totalise 6 buts et 9 passes décisives en 54 matches avec Paris. Le club andalou n’est pas contre vendre l’ancien Parisien qui dispose d’un bon temps de jeu depuis le début de saison (17 apparitions en Liga pour 2 buts et 2 passes décisives) afin de récupérer quelques liquidités. Néanmoins, les discussions avec les agents se sont avérées peu productives et le dossier semble aujourd’hui au point mort. Selon toutes vraisemblances, c’est bel et bien Sebastian Szymanski qui devrait être l’heureux élu. Mieux qu’un plan B en somme…

