Fin de saison pour Joelinton

C’est un gros coup dur pour Newcastle. Déjà privé de Sandro Tonali (23 ans) pour le reste de la saison, le club anglais devra se passer également de Joelinton (27 ans) pour le reste de la saison. Selon The Telegraph, le milieu de terrain a été touché à l’aine après la victoire contre Sunderland en FA Cup et devra être opéré, ce qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plus de quatre mois, alors que les dirigeants pensaient qu’il ne serait absent que six semaines. En revanche, les Magpies souhaitent l’avis d’un deuxième spécialiste avant de décider de l’opération, mais au sein du club, cela semble inéluctable.

Pour compenser son absence, Newcastle avait coché le nom de Kalvin Phillips (28 ans), sur le départ de Manchester City, mais les exigences des Skyblues sont trop importantes pour Newcastle.