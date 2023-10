Bordeaux a choisi Albert Riera comme nouvel entraîneur

Retour en Gironde pour Albert Riera. Le technicien espagnol de 41 ans qui a été champion de Slovénie l’an dernier avec l’Olimpija Ljubljana et qui est désormais leader avec le NK Celje est arrivé au bout de son aventure slovène. Ancien joueur de Liverpool et Galatasaray, il avait porté le maillot de Bordeaux entre 2003 et 2005 et va désormais en devenir l’entraîneur : «Albert Riera est le nouvel entraîneur de notre équipe ! Le coach espagnol a signé un contrat jusqu’en juin 2025».

L’ancien milieu de terrain qui compte 16 capes et 4 buts avec l’Espagne va franchir une nouvelle étape dans sa carrière d’entraîneur et tentera de relancer une équipe Bordeaux actuellement 13e de Ligue 2 et à sept unités des barrages d’accession à la Ligue 1. Il arrive au club avec deux adjoints, Pablo Remon Arteta et Julien Gimenez.