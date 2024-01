OM : terrible nouvelle pour Bilal Nadir

Le verdict est tombé pour Bilal Nadir. Victime d’un coup sur la malléole par Désiré Doué lors de l’élimination face à Rennes en Coupe de France ce dimanche, le Marocain de 20 ans a finalement cédé sa place à Luis Henrique, revenu du Brésil cet hiver. Et ce, après la blessure de Murillo. Un coup dur pour Gennaro Gattuso, qui comptait sur lui en l’absence de ses éléments forts partis à la CAN, cet hiver.

«Blessé sur un contact lors de la rencontre face à Rennes dimanche, Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Bilal et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains», indique le club phocéen dans son communiqué. Une terrible nouvelle pour le jeune joueur de 20 ans, qui n’a été titularisé qu’à deux reprises cette saison, contre Thionville et Strasbourg.