Malawi - Sénégal : les compositions sont tombées

La 3e journée de la phase de poules de la CAN 2021 se poursuit dans le groupe B avec un duel entre le Malawi et le Sénégal. Les Flammes optent pour un 3-4-1-2 avec Charles Thomu dans les cages derrière Gomezgani Chirwa, Lawrence Chaziya et Dennis Chembezi. Les rôles de pistons sont assurés par Stanley Sanudi et Francisco Madinga tandis qu'on retrouve John Banda et Chimwemwe Idana dans l'entrejeu.

Enfin, Micium Mhone soutient Hellings Mhango et Khuda Muyaba en attaque. De son côté, le Sénégal s'articule en 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart avec Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Saliou Ciss en défense. Le milieu de terrain est assuré par Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye et Nampalys Mendy tandis que Habib Diallo, Boulaye Dia et Sadio Mané forment le trio d' attaque.

Les compositions

Malawi : Thomu - Chirwa, Chaziya, Chembezi - Sanudi, Banda, Idana, Madinga - Mhone - Mhango, Muyaba

Sénégal : E. Mendy - Sarr , Koulibaly, Diallo, Ciss - Kouyaté, N. Mendy, Gueye - Diallo, Dia, Mané