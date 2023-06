Mercato : les deux nouvelles priorités du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le FC Barcelone ces derniers jours. Gavi a enfin pu être inscrit auprès de LaLiga, qui a également validé les dernières lignes de compte du club catalan. Grâce à cela, Ilkay Gundogan doit débarquer dans les prochains jours en signant un contrat de trois saisons. Ici encore, il faudra l’accord de l’instance espagnole. L’Allemand a d’ailleurs glissé une clause de départ à ce sujet, si jamais LaLiga venait à refuser cette homologation.

Autre preuve que tout va bien en ce moment. Le dossier Vitor Roque est également en très bonne voie. Un accord de principe a déjà été conclu avec l’Athletico Paranaense autour d’un transfert de 35 M€ (+10 de bonus). Le jeune Brésilien va lui s’engager pour une durée de 5 ans. Avec ces deux joueurs, les Culés ont rapidement bouclé les deux priorités qu’avaient fixé Xavi en ce début de mercato : tenir le remplaçant de Sergio Busquets et obtenir un avant-centre capable de faire souffler Lewandowski.

Un latéral droit et un joueur offensif

Ce marché des transferts est encore long et le Barça a encore pas mal d’idées. L’entraîneur barcelonais souhaite désormais deux nouvelles recrues à des postes bien définis. D’après les informations de la RAC1, il veut un latéral droit de métier, ce qui a manqué à son effectif cette saison. Le polyvalent Sergi Roberto n’est qu’un remplaçant, et Jules Koundé est un défenseur central de formation et préfère jouer à ce poste, comme il la déjà souligné par le passé.

Peu de noms ont filtré jusque là. Le FC Barcelone doit encore creuser quelques pistes. Autre poste à combler selon le même média, un joueur à vocation offensive. Ce n’est pas vraiment une surprise mais entre l’irrégularité de Raphinha, la déception Ansu Fati et la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé (son bail se termine en 2024), il y a des besoins. Reste désormais à trouver le profil idoine pour satisfaire un Xavi déjà gâté ces derniers jours.