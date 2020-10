Les statistiques des néophytes français en Ligue des Champions

Ce mardi, le Stade Rennais va écrire un nouveau chapitre dans son histoire, en découvrant la Ligue des Champions avec un match contre Krasnodar. Depuis 1999 et le format à 32 équipes, il s'agit de la 11e équipe française à participer à la phase de groupes après Auxerre, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes et le PSG. Et Ouest France a retracé les performances des néophytes français dans l'histoire.

On apprend ainsi que seulement 20 % des clubs ont réussi un baptême victorieux en C1, à savoir l’OM (2-0 contre Sturm Graz en 1999) et le FC Nantes (4-1 contre le PSV en 2001). Les 8 autres équipes avaient soit perdu soit fait un match nul. Mais quand il s'agit de qualification pour les 8e de finale, les statistiques gonflent. En effet, il y a 50 % de qualification à la première participation pour les clubs de l'Hexagone. En plus de l’OM et du FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, l'OL et le PSG s'étaient qualifiés pour la phase suivante. Aux Bretons d'augmenter encore ces chiffres.