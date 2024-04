OM : la comparaison étonnante de Jean-Louis Gasset avec Moumbagna

Critiqué par son déchet technique, Faris Moumbagna enchaîne les buts ces derniers matchs. Buteur face au Benfica et contre Toulouse hier, d’un retourné acrobatique dans les derniers instants de la rencontre (voir le résumé), l’attaquant de 23 ans grimpe dans l’estime des supporters et du staff. Un geste technique décisif, et approuvé par son entraîneur, Jean-Louis Gasset.

«Un ciseau comme ça, il m’a rappelé Jean-Pierre Papin», a déclaré l’entraîneur olympien en conférence de presse, avant de poursuivre sur son axe de progression. «Et c’est bien pour lui, pour sa progression car c’est un joueur en devenir, il n’est pas encore fini au niveau technique. Il doit encore travailler dos au but, sur la maîtrise du ballon», a ajouté Gasset.