OL : les premiers mots de Lucas Perri et Adryelson

Les premières recrues hivernales de l’Olympique Lyonnais arrivent. Alors que cinq à six recrues sont attendues durant ce mois de janvier pour renforcer l’effectif et s’éloigner du maintien, les deux premières sont d’ailleurs déjà arrivées Lyon. Il s’agit du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans), deux nouvelles têtes venues de Botafogo, l’autre club de la Galaxie Eagle de John Textor.

Les deux brésiliens sont attendus très rapidement pour rejoindre le Groupama Stadium et signer leur contrat. Mais avant cela, ils ont livré leurs premiers mots à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry avant de s’engager à l’OL. «Je suis très content d’être à Lyon», a lâché le gardien de but Perri. Avant qu’Adryelson ne suive, en expliquant que «oui, le voyage a été bon», dans des propos retranscris par Le Progres. Il ne manque plus que les visites médicales pour que les deux transferts deviennent définitifs, dans une opération 100% menée par John Textor et aux alentours de 20 millions d’euros.