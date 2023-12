Liga : Bilbao et les Williams font chuter l’Atlético

Il y a eu les soeurs Serena et Venus Williams, dans le tennis, qui ont tout raflé sur plus de 20 ans. Si leurs homonymes footballeurs, Iñaki et Nico, ont encore du chemin à parcourir avant de bénéficier du même crédit, leur forme du moment mérite également d’être mise en lumière. Titulaires ce samedi avec Bilbao face à l’Atlético, à l’occasion de la 17e journée de Liga, les deux frères ont une fois de plus porté leur équipe pour s’imposer (2-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 34 16 16 11 1 4 32 16 5 Bilbao 32 17 14 9 5 3 33 19

Si Nico Williams avait provoqué un penalty en première période, finalement manqué par Sancet (36e), l’international espagnol s’est mué en buteur en seconde période. Peu après l’ouverture du score de Guruzeta (51e, 1-0), l’attaquant de 21 ans a enfoncé le clou pour sceller la victoire de son équipe d’une magnifique frappe du pied gauche (64e, 2-0). Un nouveau succès pour Bilbao, qui voit le patronyme de ses frères orner ses feuilles de statistiques depuis le début de saison. Au classement, le club basque poursuit sa marche en avant et se trouve à la 5e place, à deux points du Barça. L’Atlético est 3e.