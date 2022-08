OM : Alexis Sanchez reçoit un premier avertissement...

La suite après cette publicité

Il doit encore passer la traditionnelle visite médicale, mais Alexis Sanchez (33 ans) devrait bientôt devenir officiellement un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Avec les Phocéens, l’attaquant chilien va découvrir le quatrième championnat européen de sa carrière après la Serie A, la Liga et la Premier League. L’occasion pour l’ancien attaquant argentin de Toulouse (1985-1992) Alberto Beto Márcico de donner quelques conseils à la future recrue marseillaise.

« Il va dans la plus grande équipe (française), c’est une équipe qui a une histoire et qui est l’unique championne d’Europe en France (vainqueur de la Ligue des Champions, ndlr). En France, ils ont beaucoup de joueurs africains qui sont grands et rapides. Sur le plan physique, c’est plus fort que la majeure partie des autres championnats d’Europe, sauf peut-être l’Angleterre. Comparé à la Serie A, c’est une ligue plus faible, mais c’est un championnat difficile à jouer. On l’a vu avec Messi au PSG. Maintenant, Alexis va avoir plus d’exigences que ce qu’il a eu en Italie, mais il va faire un bien fou au club, c’est un joueur sensationnel », a-t-il déclaré à la radio chilienne ADN.