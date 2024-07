Zinedine Zidane se rapproche du Real Madrid

C’était un des invités surprise de la présentation de Kylian Mbappé. Zizou n’a pas voulu manquer l’évènement galactique organisé pour donner la bienvenue à son compatriote tricolore à Madrid. La presse espagnole fait d’ailleurs le rapprochement avec la présentation du Marseillais il y a plus de 20 ans déjà, et tout le monde à Madrid espère que Mbappé sera aussi performant que son glorieux prédécesseur.

« Aujourd’hui, nous sommes accompagnés par l’une des plus grandes légendes du football madrilène et mondial, qui nous a tous rendus heureux. Ballon d’Or, auteur de la volée qui nous a donné la neuvième Ligue des Champions et l’entraîneur qui restera dans l’histoire comme l’entraîneur des Trois Ligue des champions d’affilée », lançait Florentino Pérez pour présenter, même si ce n’était pas vraiment nécessaire, Zidane. Un discours qui peut sembler anecdotique, ou banal, mais qui ne l’est pas comme l’indique Relevo.

Zidane et le Real font la paix

Le média explique que les relations entre les deux hommes étaient un peu tendues ces derniers temps, suite au départ du Français en 2021. Ce dernier avait par exemple taclé Pérez au moment de son départ. « Je pars parce que j’ai l’impression que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne m’offre pas le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme. […] J’aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et avec le président ait été un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je n’ai pas demandé de privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire », avait-il expliqué, se plaignant aussi de quelques filtrations dans les médias.

Cette invitation marque, en quelque sorte, la fin du conflit, et une déclaration de paix. Zizou, très absent de la vie médiatique du club ces dernières années, est de nouveau dans les petits papiers de la direction, et la hache de guerre est enterrée. Clairement, le double buteur de la finale du Mondial 98 s’est énormément rapproché de son ancien club. De là à imaginer un retour de Zidane sur le banc ? Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, mais Ancelotti devrait bien partir en fin de saison prochaine…