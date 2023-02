AS Monaco - OGC Nice : les compositions officielles

C’est la grosse affiche avant le Classique ce dimanche soir, l’AS Monaco reçoit l’OGC Nice à Louis II en fin d’après-midi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Monégasques peuvent mettre un peu plus la pression sur l’OM en cas de victoire dans ce derby de la Côte d’Azur. 3ème à 2 points des Olympiens, le club du rocher doit l’emporter pour prendre provisoirement cette deuxième place et espérer s’y installer dans la durée. Mais il faut aussi se remettre de l’élimination en Europa League contre le Bayer Leverkusen aux tirs au but ce jeudi, l’aspect mental va aussi être important. Grosse pression sur les hommes de Philippe Clément donc pour deux raisons, oublier rapidement l’échec européen et prendre la deuxième place du championnat à l’issue de la rencontre. Pour ce match à enjeu face aux Aiglons, le coach belge change son secteur offensif. C’est le duo Embolo-Boadu qui sera chargé de l’animation offensive soutenu par Diatta et Ben Seghir. Derrière Sarr enchaîne à côté de Disasi en défense centrale, tout comme Matsima sur le côté droit.

La suite après cette publicité

Pression également sur les Niçois dans leur quête d’une qualification européenne à la fin de cet exercice 22/23 de Ligue 1, les hommes de Didier Digard doivent recoller au LOSC, 6ème, et passer devant Lorient et l’OL. Pour le moment 9èmes, ils peuvent revenir à 3 points des Dogues. La tâche ne va pas être facile, le Gym reste sur 6 matchs sans victoire contre le club du Rocher mais vient d’enchaîner 7 matchs sans défaite. La dynamique est clairement en leur faveur depuis l’arrivée de Digard à la tête de l’équipe et feront face à des Monégasques sûrement touchés mentalement. Pour enfoncer l’ASM, l’ancien joueur de Nice aligne un 3-5-2 avec Todibo et Dante pour accompagner Ndayishimiye derrière, Ramsey enchaîne au milieu avec Thuram et Boudaoui. Laborde, Moffi formeront le duo d’attaque.

À lire

Terem Moffi illumine le derby, Thuram achève l’ASM !

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Nübel - Matsima, Disasi (cap.), Sarr, Jakobs - Diatta, Fofana, Camara, Ben Seghir - Embolo, Boadu.

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Ndayishimiye, Todibo, Dante (cap.), Amraoui - Boudaoui, Thuram, Ramsey - Laborde, Moffi.