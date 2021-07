Le PSG a abdiqué pour Lionel Messi... pour le moment

Le mercato du PSG est très conquérant. Leonardo et son équipe se sont surtout attaqués à des joueurs en fin de contrat comme Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Seule la venue d'Achraf Hakimi s'est matérialisée par une indemnité de transfert, aux alentours de 70 M€ bonus compris. Le dossier Lionel Messi, lui aussi en fin de contrat au Barça, a un temps été étudié mais d'après les informations du Parisien, cette piste n'a plus lieu d'être, pour l'instant.

Libre actuellement puisque son bail avec le FC Barcelone s'est terminé le 30 juin dernier, la Pulga s'est illustrée à la Copa América, remportant son premier trophée avec l'Argentine. La star de 34 ans attendait la fin de la compétition pour penser à son avenir. Un contrat de deux ans l'attend au Barça mais la masse salariale du club est pour le moment trop importante pour officialiser la nouvelle. Le PSG aurait donc décidé de fermer ce dossier mais ne se privera pas de le réouvrir si à l'avenir, de nouvelles complications surgissent.