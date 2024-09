Strasbourg - OM : les compositions probables

Qui pour arrêter l’Olympique de Marseille ? Depuis la reprise des hostilités en août, le club phocéen dirigé d’une main de fer par Roberto De Zerbi est insaisissable. Privé de Coupe d’Europe, l’OM se venge sur le championnat de France en écrasant un à un ses adversaires. Outre ce nul frustrant contre une vaillante équipe de Reims (2-2) le 25 août dernier, les partenaires de Mason Greenwood, solides défensivement et tranchants aux avant-postes, ont remporté tous leurs matchs (4 victoires, 1 nul en 5 journées de Ligue 1). Attendu au tournant la semaine passée face à l’OL, la formation olympienne, pourtant réduite à dix contre onze pendant la quasi-intégralité de la partie, est sortie victorieuse de l’Olympico (2-3).

En vue de recoller au Paris Saint-Germain et à l’AS Monaco, respectivement tombeurs du Stade Rennais et Montpellier plus tôt dans le week-end, l’Olympique de Marseille devra capitaliser sur sa forme du moment pour venir à bout du Racing Club de Strasbourg qui peine toujours à trouver son rythme de croisière. Si la formation emmenée par Liam Rosenior a débuté sa nouvelle cuvée sous les meilleurs auspices, à l’image de sa victoire probante contre Rennes (3-1), les Alsaciens éprouvent des difficultés à enchaîner. Malgré un effectif renforcé par l’arrivée de jeunes prodiges (Nanasi, Petrovic, Guéla Doué pour ne citer qu’eux), le RCSA pointe à une décevante 10e place avec 6 points au compteur.

Strasbourg : les débuts XXL de la pépite suédoise Sebastian Nanasi

Höjbjerg en défense centrale, Rabiot sur le banc

Avec le public acquis à sa cause, Strasbourg pourrait bien jouer un mauvais tour aux Marseillais. Pour cela, Liam Rosenior devrait composer sans Delaine, Wiley, Lukovic et Sahi Dion. Toutefois, le jeune technicien anglais pourra renouveler sa confiance à Petrovic pour assurer les arrières des Strasbourgeois. Devant le portier serbe, Guéla Doué, Sow, Sarr et Moreira devraient composer l’arrière-garde alsacienne. Tandis que Doukouré, Diarra et Santos sont pressentis pour former le milieu à 3 du RCSA. Aligné en pointe, Emegha, auteur de 3 réalisations en Ligue 1 cette saison, serait épaulé sur les ailes par le jeune Bakwa et la sensation suédoise Nanasi.

Côté marseillais, Roberto De Zerbi sera privé de Merlin, Rongier et Meïté, blessés, ainsi que de son capitaine Balerdi, suspendu après son carton rouge express contre l’OL la semaine passée. Dans les buts, l’infranchissable Rulli sera en charge de préserver ses cages inviolées. Concernant le secteur défensif, le technicien italien compte innover en associant Höjbjerg à Cornelius en charnière, les deux hommes étant accompagnés de Murillo à droite puis de Brassier à gauche sur les couloirs. Au sein du 4-3-3 du Transalpin, Kondogbia et Koné sont attendus pour former le double pivot avec Harit positionné un cran plus haut. Enfin, Greenwood et Luis Henrique occuperont les ailes à l’heure où Wahi débuterait sur le front de l’attaque phocéenne. Pour sa première apparition dans le groupe phocéen, Adrien Rabiot commencerait ainsi sur le banc.

