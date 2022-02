Leeds : Marcelo Bielsa tout proche de la sortie

Et si la débâcle contre Tottenham était celle de trop pour Marcelo Bielsa ? Lourdement battu par Tottenham à Elland Road ce samedi (0-4), Leeds United vient de subir sa 13ème défaite en Premier League et reste la pire défense du Championnat anglais avec 60 buts encaissés en 26 journées. 16e de Premier League, les Peacocks sont à deux points de la zone de relégation et pourraient se séparer de Marcelo Bielsa pour éviter la descente en Championship.

Selon The Athletic, la tendance serait à un départ de Marcelo Bielsa dans les prochains jours. La réunion d'urgence n'a pas encore eu lieu, mais sa sortie est désormais de plus en plus probable, avec un favori pour remplacer le technicien argentin : Jesse Marsch. Une démission de l'ancien coach de l'OM ne serait pas non plus à exclure, selon le média américain.