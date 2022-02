PL : nouvelle valise pour Leeds contre Tottenham, le duo Kane-Son dans l'histoire

Tottenham se reprend. Après sa défaite à Burnley dans la semaine, la formation entraînée par Antonio Conte a facilement disposé de Leeds United (4-0) à Elland Road ce samedi, dans le cadre de la 27ème journée de Premier League. Doherty (10e), Kulusevski (15e), Kane, d'un beau geste de buteur (27e), et enfin Son, parfaitement servi par son acolyte anglais (85e), ont construit ce 13ème succès de la saison pour des Spurs qui n'avaient plus gardé leur cage inviolée depuis 10 matchs. Le duo Kane-Son est au passage devenu le plus prolifique de l'histoire du championnat anglais (37 buts) devant Drogba et Lampard (36). Les Peacocks, battus 6-0 par Liverpool il y a quelques jours, confirment leur statut de pire défense du Royaume (60 buts encaissés), avec un total inquiétant de 20 buts pris lors de leurs 5 dernières sorties.

Face à Tottenham, Leeds a parfois manqué de réussite, comme sur ce poteau de Koch (17e) et celui de Raphinha sur coup franc (90e+1), mais les hommes de Marcelo Bielsa ont aussi manqué de tranchant, à l'image de Dallas et ce retour de Davies (76e). Meslier s'est lui distingué en multipliant les parades dans cette partie (32e, 61e, 56e, 67e, 84e), évitant une défaite encore plus lourde aux siens. La situation se complique pour l'ancien coach de l'OM, toujours fidèle à ses principes de jeu. Les Spurs repassent 7ème dans cette lutte acharnée pour l'Europe.