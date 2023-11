Ballon d’Or 2023, PSG : l’attitude de Lionel Messi scandalise

Lundi soir, Lionel Messi (36 ans) a remporté son huitième Ballon d’Or. Une victoire qui n’a pas fait l’unanimité. Beaucoup de voix se sont élevées pour contester ce nouveau succès de la Pulga. En France, Jérôme Rothen a taclé l’Argentin dans son émission sur RMC Sport. «C’est honteux ! Bien sûr que c’est honteux! Pour moi, c’est Haaland qui aurait dû l’avoir. Du mois d’août 2022 à juin 2023, quels sont les critères qui nous amènent à dire que Leo Messi est au-dessus des autres ? Il n’y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles du palmarès, il est inférieur à Haaland même s’il a gagné la Coupe du Monde. Haaland a tout gagné avec Manchester City.»

Outre les résultats, l’attitude du champion du monde 2022 n’a pas été appréciée par tout le monde. Sur scène, l’Argentin a remercié beaucoup de monde. Son épouse, ses enfants, sa famille, ses proches ou encore FC Barcelone et Diego Maradona. Tous ont eu le droit à quelques mots de la part du footballeur né en 87. Tous, sauf le Paris Saint-Germain, club auquel il appartenait la saison dernière. Cela a été remarqué. Une fois la cérémonie terminée, Messi, interrogé par les journalistes, a enfin eu quelques mots pour le club français. Il a notamment confié :« je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc.»

On peut lui donner raison sur ce point, lui qui avait été déçu de ne pas recevoir d’hommage de la part du PSG après son succès au Mondial 2022. De son côté, le PSG, qui a publié un message pour féliciter Messi, Mbappé et Kolo Muani, n’a pas été surpris du comportement de son ancien joueur selon L’Équipe. Mais ils ont décidé de réagir avec classe donc en ne rajoutant pas de l’huile sur le feu. Les supporters du club de la capitale, eux, ont été plus durs avec La Pulga. Certains d’entre eux ont été interrogés par Le Parisien.

L’un a commenté : « un mec qui nous crache dessus et n’a jamais respecté le maillot sur le terrain, mieux vaut faire abstraction de son passage chez nous. Il n’a jamais eu envie de venir, on lui a servi de salle de sport géante pour la Coupe du monde. Le seul Ballon d’or à avoir joué au PSG, c’est Mister George. » Un autre a, lui, déclaré : « en revanche c’est grâce au PSG qu’il est en forme pour gagner la Coupe du monde avec l’Argentine, insiste Julien, fidèle parisien depuis vingt-cinq ans. Vu comment ça s’est fini, on est les dindons de la farce. Je pensais quand même me tromper et qu’il allait avoir un mot pour Paris, je trouve ça mauvais d’avoir autant de rancœur surtout pour un joueur qui n’était pas à plaindre sous nos couleurs.» Messi appréciera ou pas…