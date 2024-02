Dix-huitième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et à la première place comme souvent depuis le début de la saison, Harry Kane prend place. Bien que défait par Bochum avec le Bayern Munich (3-2), le buteur anglais a retrouvé le chemin des filets. Il est désormais crédité de 25 buts en 22 matches.

Derrière, on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième position avec 21 buts en 20 matches. L’attaquant français qui avait débuté remplaçant contre Nantes (2-0) est entré en jeu et a su trouver la faille en fin de rencontre. Le podium est complété par le Grec Vangelis Pavlidis. Ce samedi contre le Fortuna Sittard (2-1), c’est lui qui a égalisé afin de permettre à son équipe de finalement gagner 2-1. Une nouvelle réalisation pour lui qui lui permet de compter 21 buts en 20 matches.

Lautaro Martinez toujours régulier

Au pied du top 3, on retrouve Lautaro Martinez qui est impressionnant de régularité. De nouveau buteur contre la Salernitana lors de la victoire 4-0 de son équipe, l’Argentin affiche 20 buts en 22 matches avec l’Inter Milan cette saison. Cela lui permet de peu Kevin Denkey. Le Togolais n’a pas marqué hier lors du derby entre le Cercle Bruges et le FC Bruges. Sixième, Santiago Giménez marque aussi le pas. Le Mexicain reste bloqué à 19 buts en 21 matches lui qui n’a pas marqué malgré le succès 1-0 des siens contre Waalwijk.

Toujours aux Pays-Bas, Luuk de Jong arrive septième suite à un nouveau pion inscrit avec le PSV Eindhoven face à l’Heracles Almelo (2-0). C’est un peu mieux que Serhou Guirassy qui se retrouve huitième avec 18 buts en 16 matches. Le Guinéen a enfin repris sa marche vers l’avant samedi avec un pion inscrit contre Darmstadt (2-1). Neuvième, Edin Dzeko suit après une nouvelle réalisation face à Rizespor lors de la victoire 3-1 de Fenerbahçe. Enfin, Lawrence Shankland arrive dixième après un but inscrit avec Hearts of Midlothian contre Motherwell (2-0).

Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) arrive onzième avec 17 réalisations. Igor Thiago (Club Bruges), Jude Bellingham (Real Madrid), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Loïs Openda (RB Leipzig) et Erling Haaland (Manchester City) ont inscrit également 16 buts tandis que Mohamed Salah (Liverpool), Simon Banza (Braga), Borja Mayoral (Getafe) et Mame Baba Thiam (Kayserispor et Pendikspor) suivent avec 15 réalisations. Avec quatorze buts, on retrouve Dominic Solanke (Bournemouth), Anders Dreyer (Anderlecht), Artem Dovbyk (Girona), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Mauro Icardi (Galatasaray), Mateo Cassierra (Zenit) et Deniz Undav (Stuttgart).

