Monaco : un club néerlandais veut se faire prêter Myron Boadu

Depuis son arrivée à Monaco contre 17 millions d’euros, Myron Boadu patauge et est loin d’avoir justifié le montant onéreux de son transfert. Grand espoir du football néerlandais au moment de signer dans la Principauté alors qu’il crevait l’écran avec l’AZ Alkmaar, l’attaquant de 23 ans a disparu des radars et ne compte que 10 buts en 68 apparitions avec le club asémiste.

Cette saison, le natif d’Amsterdam ne rentre toujours pas dans les plans monégasques et Adi Hütter ne l’a aligné qu’à dix reprises pour un petit but. En ce sens, un départ est clairement à l’ordre du jour cet hiver. Et selon nos informations, un retour à la maison serait d’actualité pour l’international batave (1 sélection, 1 but). En effet, Twente, actuel troisième d’Eredivisie, est sur les traces de Boadu et pourrait se décider à proposer un prêt aux Monégasques d’ici la fin du mercato. Affaire à suivre donc…