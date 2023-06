PSG : le joueur que Manchester City veut récupérer en échange de Bernardo Silva

La suite après cette publicité

C’est une information que nous vous dévoilions en exclusivité lundi, et qui a depuis été relayée par différents médias. Le PSG a proposé un échange à Manchester City pour récupérer Bernardo Silva, joueur à qui le club de la capitale avait déjà fait une offre via son agent Jorge Mendes. Mais forcément, il faut se mettre d’accord avec Manchester City. Comme expliqué dans nos colonnes, Luis Campos a proposé Marco Verratti ou Gigi Donnarumma à ses homologues mancuniens.

Le dirigeant portugais espère ainsi faire baisser le prix de l’opération, en envoyant ces deux joueurs qui ne sont pas forcément convaincants depuis quelques mois. Mais le champion d’Europe en titre a dit non. Et voilà que maintenant, c’est RMC Sport qui en dit plus sur ce dossier qui va être l’un des gros feuilletons de ce marché estival. City n’est pas chaud pour enrôler les Italiens, et les Anglais ont demandé un autre joueur au PSG.

C’est Warren Zaïre-Emery. La radio indique que Pep Guardiola apprécie énormément le milieu de terrain de seulement 17 ans, qu’on a pu voir à 31 reprises à Paris cette saison. Un joueur que le coach catalan estime pouvoir modeler et façonner pour en faire un cador, toujours selon le média. Seulement, la direction parisienne a dit non et considère que son joueur est intransférable.

Reste cependant à voir quelles seront les intentions du joueur, à qui il reste deux ans de contrat, et qui n’a pas encore démarré les discussions avec son club. L’hypothèse d’une non-prolongation en cas de temps de jeu limité à ses yeux n’est pas à exclure selon la radio. Le média insiste sur la volonté du club de ne pas se séparer du joueur, et précise que le Borussia Dortmund et Liverpool sont aussi sur le coup. Du très beau monde en somme…